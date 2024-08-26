Sosyal medyada 17 yaşındaki bir genç kızın paylaştığı görüntüler kısa sürede infial yarattı. Çalıştığı markette daha önce çok kez tacize uğrayan genç kız, kendisine inanılmayacağını düşündü. Bu durumu kanıtlamak isteyen 17 yaşındaki çocuk, telefonunu kutular arasına saklayarak taciz anlarını görüntüledi.

Konya’daki Marketteki Taciz Olayı Tepki Çekiyor!

Konya’daki bir markette yaşanan taciz olayında market sahibinin 40 yaşında olduğu, sürekli 17 yaşındaki çocuğa tacizde bulunmaya çalıştığı öğrenildi. Kameralara saniye saniye yansıtan taciz olayı sonrasında yetkililerden açıklama bekleniyor.

Genç kızın yaşadığı olaylara karşılık sosyal medya kullanıcıları paylaşımlar ile durumu TT yapmaya devam ediyor. Konya’da 17 yaşındaki kıza taciz görüntüleri paylaşılmaya devam ederken yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmedi.