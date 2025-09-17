Gül Onat, Pankreas Kanseri Tedavisindeki Zorlu Süreci Anlattı

Usta oyuncu Gül Onat, pankreas kanseri nedeniyle geçirdiği tedavi sürecini sosyal medya hesabından duyurdu. “Sihirli Annem” dizisinde canlandırdığı “Perihan” karakteriyle tanınan 71 yaşındaki Onat, uzun ve zorlu bir tedaviden geçtiğini belirtti.

Onat paylaşımında, “En tehlikeli ve öldürücü pankreas kanserine ‘niye ben’ demedim, kabullendim. Çok ağır ameliyatlar geçirdim, adeta cehennemi yaşadım.” ifadelerini kullandı. Hem kemoterapi hem de radyoterapi gördüğünü aktaran usta oyuncu, hastalığın bağırsaklarına nüksettiğini ve yeniden büyük bir ameliyat geçirdiğini söyledi. Onat, tedavi süreciyle ilgili olarak, “Bağırsaklarım altı aydır bir torbaya boşalıyor.” dedi.

Ameliyat öncesinde rahim ve yumurtalıklarının alınacağını öğrenmesine rağmen esprili bir yaklaşım sergileyen Onat, “Ben artık yavrulayamayacak mıyım” diyerek duruma gülerek tepki gösterdiğini açıkladı. Usta oyuncu, yaşadıklarına rağmen moralini yüksek tuttuğunu belirterek, “10 yaşında bir çocuk ruhu taşıyorum. Her zorlukla dalga geçin, çocuk tarafınızı kaybetmeyin.” ifadelerini kullandı.