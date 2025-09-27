2025’in Ekran Şampiyonları: Günlük Telefon Kullanımında İlk 10 Ülke Açıklandı

Dijitalleşmenin hızla arttığı günümüzde akıllı telefon ve bilgisayar kullanımı dünya genelinde yeni bir zirveye ulaştı. 2025 yılı verilerine göre milyonlarca insan günün ortalama beş saatinden fazlasını ekran karşısında geçiriyor. Uzmanlar, bu yoğun kullanımın sosyal hayatı, uyku düzenini ve ruh sağlığını olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

En Fazla Ekran Süresi Hangi Ülkelerde?

Data Reportal tarafından yayımlanan 2025 raporu, günlük telefon kullanımının en yüksek olduğu ülkeleri sıraladı. Listenin zirvesinde Filipinler yer alıyor. Ortalama 5 saat 47 dakika ekran başında kalan Filipinliler, sosyal medya yoğunluğu ve genç nüfusun etkisiyle dünyada ilk sırada bulunuyor.

İkinci sırada Tayland geliyor. Kullanıcılar günde 5 saat 28 dakika mobil cihazlara vakit ayırıyor. Bu süreyi, 5 saat 25 dakika ile Brezilya takip ediyor.

Listenin devamında ise Kolombiya ve Güney Afrika (5 saat 9 dakika), Arjantin ve Nijerya (5 saat 4 dakika), Endonezya (4 saat 56 dakika), Malezya (4 saat 49 dakika) ve Meksika (4 saat 37 dakika) yer alıyor.

Uzmanlara göre ekran sürelerinin artışında birden fazla faktör etkili. Sosyal medya platformları, mobil oyunlar, çevrimiçi alışveriş ve bankacılık gibi dijital hizmetler günlük yaşamı kolaylaştırırken, aynı zamanda kullanıcıları daha uzun süre çevrimiçi tutuyor. Pandemi sonrası yaygınlaşan uzaktan çalışma ve eğitim de cihazlarla geçirilen zamanı önemli ölçüde artırdı.

Dijital Bağımlılık Riski

Günlük ekran süresindeki artış, bilgiye erişim ve dijital okuryazarlık açısından olumlu görülse de aşırı kullanım beraberinde sağlık sorunlarını getiriyor. Uzmanlar, uzun süreli telefon kullanımının göz yorgunluğu, uyku problemleri, sosyal izolasyon ve ruhsal sorunlara yol açabileceğini belirtiyor.

Uzmanlar, ekran sürelerini kısaltmak için bu önerilere uyulması halinde daha dengeli bir sosyal yaşam ve sağlıklı ruh hali elde etmenin mümkün olduğunu belirtiyor.

Telefon dışında sosyal aktiviteler ve fiziksel egzersizlere yönelmek

Uygulamalara günlük süre sınırlamaları koymak

Haftalık veya günlük dijital detoks uygulamak

Yatmadan en az bir saat önce ekran kullanımını bırakmak

Dijital cihazlar hayatı kolaylaştıran bir araç olsa da uzmanlar, kullanım süresini kontrol altına almanın hem fiziksel hem de psikolojik sağlık için kritik önem taşıdığını vurguluyor.