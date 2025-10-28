Arnavutluk’un Yapay Zeka Bakanı Diella, 83 Sanal Asistanla Göreve Başlıyor

Çarşamba, Ekim 29, 2025

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, dijital bakan Diella’nın 83 sanal asistanla milletvekillerine destek sağlayacağını açıkladı.
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ülkenin dijital yapay zeka bakanı Diella hakkında açıklamalarda bulundu. Berlin’de düzenlenen Global Dialogue konferansında konuşan Rama, Diella’nın 83 sanal bebek sahibi olacağını ve bu sanal karakterin parlamentodaki milletvekillerine destek sağlayacağını duyurdu.

Başbakan Rama, Diella’nın bebeklerinin her birinin Sosyalist Parti’den 83 milletvekili için sanal asistan olarak görev yapacağını belirtti. Sanal asistanlar, meclis oturumlarını takip edecek, toplantı kayıtlarını tutacak ve milletvekillerine güncel bilgiler sağlayacak. Rama, örnek olarak milletvekillerinin toplantılara katılamadığı durumlarda Diella’nın çocuklarının eksik bilgileri tamamlayacağını ifade etti.

Diella, adını Arnavutçada “güneş” anlamına gelen kelimeden alıyor. Ocak ayında e-Arnavutluk portalında sanal asistan olarak tanıtılan Diella, Microsoft iş birliğiyle Ulusal Bilgi Toplumu Ajansı tarafından geliştirildi. Geçen ay bakanlık pozisyonuna terfi eden sanal karakter, devlet sözleşmeleri ve kamu-özel sektör anlaşmalarını denetleyecek.

