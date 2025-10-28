Cuma, Ekim 31, 2025

Son Dakika

Tarım Sigortası Olmayan Çiftçilere 707 Milyon Liralık Destek Ödemesi Yapıldı 19 saat ago
Çağatay Ulusoy’un Yeni Filmi “Uykucu” Gişede Tarihi Başlangıç Yaptı 20 saat ago
500 Bin Sosyal Konut Başvuruları 10 Kasım’da Başlıyor 20 saat ago
Beşiktaş Fenerbahçe Derbisinin Hakemi Ali Yılmaz Oldu 20 saat ago
Galatasaray-Trabzonspor Derbisinin Hakemi Cihan Aydın Oldu 20 saat ago
FIFA, Oyun Süresi ve Kural Değişikliklerini Değerlendiriyor 21 saat ago
Fenerbahçe, Frank Anguissa İçin Transfer Girişimlerini Başlattı 22 saat ago
Stranger Things 5. Sezonu Üç Aşamada Yayınlanacak 22 saat ago
Diploma Olmadan Uzmanlık Alanlarında İçerik Üretimi Yasaklandı 23 saat ago
Gurbetçilere Çifte Müjde: Emeklilikte Çalışma Hakkı ve Askerlik Muafiyeti Geliyor 24 saat ago

Avustralya’da Yaşanan Maden Kazasında 2 İşçi Yaşamını Yitirdi

Avustralya’nın New South Wales eyaletindeki Cobar kasabasında, kısa süre önce yeniden üretime başlayan Endeavor madeninde meydana gelen patlama iki işçinin ölümüne, bir çalışanın yaralanmasına yol açtı;
Özge Tekeli
3 gün önce
0 0
Avustralya’da Yaşanan Maden Kazasında 2 İşçi Yaşamını Yitirdi

Avustralya’nın New South Wales eyaletinde yer alan Cobar kasabasındaki Endeavor madeninde meydana gelen patlamada iki işçi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Olay, salı günü sabah saatlerinde üretime kısa süre önce yeniden başlayan madende yaşandı.

Yetkililer, 60’lı yaşlarında bir erkek işçinin patlama sırasında yer altında yaşamını yitirdiğini, 20’li yaşlardaki bir kadın çalışanın ise yüzeye çıkarıldıktan sonra hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. Aynı yaştaki bir diğer kadın çalışan, işitme kaybı ve şok nedeniyle hava yoluyla hastaneye sevk edildi.

Endeavor madeni, 1982 yılından bu yana faaliyet gösteriyor. 2020’de bakım ve ekonomik nedenlerle üretime ara verilen tesis, 2023 yılında Polymetals Resources tarafından satın alınmış ve bu yılın başında yeniden üretime başlamıştı. Şirket, patlamanın ardından tüm operasyonlarını geçici olarak durdurdu.

Polymetals Resources Yönetim Kurulu Başkanı Dave Sproule, yaptığı yazılı açıklamada, “Bu trajik olaydan dolayı derin üzüntü içindeyiz. Hayatını kaybeden çalışanlarımızın ailelerine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yetkililer, patlamanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ve olay yerinde güvenlik incelemelerinin devam ettiğini bildirdi. BBC’ye göre bu olay Avustralya’da 2015’ten bu yana meydana gelen ilk ölümcül maden kazası olarak kayıtlara geçti.

Madenin bağlı olduğu Polymetals Resources, olayın ardından hisselerinin işlemini iki gün süreyle askıya aldı. Şirket, soruşturma tamamlanana kadar kamuoyuna ek açıklama yapılmayacağını duyurdu.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX