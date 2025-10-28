Avustralya’da Yaşanan Maden Kazasında 2 İşçi Yaşamını Yitirdi

Avustralya’nın New South Wales eyaletinde yer alan Cobar kasabasındaki Endeavor madeninde meydana gelen patlamada iki işçi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Olay, salı günü sabah saatlerinde üretime kısa süre önce yeniden başlayan madende yaşandı.

Yetkililer, 60’lı yaşlarında bir erkek işçinin patlama sırasında yer altında yaşamını yitirdiğini, 20’li yaşlardaki bir kadın çalışanın ise yüzeye çıkarıldıktan sonra hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. Aynı yaştaki bir diğer kadın çalışan, işitme kaybı ve şok nedeniyle hava yoluyla hastaneye sevk edildi.

Endeavor madeni, 1982 yılından bu yana faaliyet gösteriyor. 2020’de bakım ve ekonomik nedenlerle üretime ara verilen tesis, 2023 yılında Polymetals Resources tarafından satın alınmış ve bu yılın başında yeniden üretime başlamıştı. Şirket, patlamanın ardından tüm operasyonlarını geçici olarak durdurdu.

Polymetals Resources Yönetim Kurulu Başkanı Dave Sproule, yaptığı yazılı açıklamada, “Bu trajik olaydan dolayı derin üzüntü içindeyiz. Hayatını kaybeden çalışanlarımızın ailelerine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yetkililer, patlamanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ve olay yerinde güvenlik incelemelerinin devam ettiğini bildirdi. BBC’ye göre bu olay Avustralya’da 2015’ten bu yana meydana gelen ilk ölümcül maden kazası olarak kayıtlara geçti.

Madenin bağlı olduğu Polymetals Resources, olayın ardından hisselerinin işlemini iki gün süreyle askıya aldı. Şirket, soruşturma tamamlanana kadar kamuoyuna ek açıklama yapılmayacağını duyurdu.