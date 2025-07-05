Bentley 13 Yıl Sonra Logosunu Değiştirdi

Lüks otomobil üreticisi Bentley, 13 yıl aradan sonra ikonik logosunu beşinci kez yenileyerek tasarım dünyasında dikkat çeken bir adım attı. Markanın 100 yılı aşkın geçmişini temsil eden “Kanatlı B” amblemi, daha keskin hatlar ve belirgin çerçeve detaylarıyla modern bir görünüme kavuştu.

2002 yılından bu yana ilk kez kapsamlı bir değişim geçiren logo, 8 Temmuz’da tanıtılması planlanan özel bir konsept otomobilin üzerinde ilk kez kamuoyuna gösterilecek.

Yeni versiyonda, kanatlar önceki tasarıma kıyasla daha sivri ve dinamik çizgilere sahip. Ayrıca logonun çevresine eklenen kalın çerçeve, simgeye daha belirgin bir form kazandırıyor. Alt bölümdeki geleneksel tüy detaylarının ise yeni tasarımda yer almadığı görülüyor.