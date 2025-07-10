Çinli SWM Motors, Türkiye’de Elektrikli Otomobil Üretimine Başlayacak

Çin merkezli otomotiv markası SWM Motors, Türkiye pazarına yönelik stratejik bir adım daha atmaya hazırlanıyor. Şirketin iş ortaklarından Urzema Holding ile birlikte yürüttüğü çalışmalar kapsamında, JAC E30X modelinin Türkiye’de üretileceği açıklandı.

SWM Motors’un Eskişehir’de bulunan üretim tesislerinde hayata geçirilmesi planlanan proje, elektrikli otomobil pazarındaki rekabeti artıracak. Üretimin önümüzdeki yıl başlaması hedefleniyor. Elektrikli hatchback segmentinde yer alan JAC E30X, şehir içi mobilite çözümleri arayan tüketicilere hitap edecek.

JAC E30X modeli, 4025 mm uzunluk, 1770 mm genişlik ve 1560 mm yüksekliğe sahip. Modern çizgilere retro detaylar katan tasarımı, LED farları, çift renkli gövde görünümü, kapı kollarının gövdeye entegre yapısı ve arka LED aydınlatmalarıyla öne çıkıyor.

Otomobilin kabininde ise minimalist bir yaklaşım benimsenmiş durumda. 12,8 inçlik multimedya ekranı, kompakt dijital gösterge paneli ve isteğe bağlı sunulacak ambiyans aydınlatma özellikleri bulunuyor. Modelin Luxury ve Flagship olmak üzere iki farklı donanım seçeneği bulunacak. Türkiye pazarına hangi versiyonların geleceği ise henüz netleşmedi.

Elektrik motoru tarafında 100 kW güç üreten JAC E30X, CLTC ölçümlerine göre 505 kilometre menzil sunuyor. 0’dan 100 km/s hıza 8 saniyede ulaşabilen aracın maksimum hızı 150 km/s olarak açıklandı.