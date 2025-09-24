Dallas’ta ICE Ofisine Silahlı Saldırı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı

Çarşamba, Eylül 24, 2025

ABD’nin Dallas kentindeki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza ofisine düzenlenen silahlı saldırıda ölü ve yaralılar olduğu açıklandı; saldırganın kendi silahıyla hayatını kaybettiği bildirildi.
ABD’nin Texas eyaletinde bulunan Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ofisi silahlı saldırıya uğradı. İç Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, olayda ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Dallas’taki ICE saha ofisinde yaşanan saldırının sabah saatlerinde gerçekleştiğini duyurdu. Noem, saldırganın kendi silahıyla yaşamına son verdiğini açıkladı. “Çok sayıda ölü ve yaralı bulunduğunu doğrulayabiliriz. Ayrıntılar netleştikçe kamuoyunu bilgilendireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Yerel medya, olayın keskin nişancı tüfeğiyle gerçekleştirildiğini yazdı. İlk bilgilere göre ICE gözetiminde bulunan iki göçmen yaşamını yitirdi, bir kişi ise yaralandı. Ancak yetkililerin “çok sayıda ölü ve yaralı” açıklaması bilanço konusunda belirsizliğin sürdüğünü gösteriyor.

ICE Direktörü Vekili Todd Lyons, saldırının hedefi olan kişilerin kimliğine dair kesin bilginin bulunmadığını ifade etti. Lyons, “Kurbanların çalışanlar, ziyaretçiler veya gözaltındaki kişiler arasında olabileceği ihtimali üzerinde duruyoruz. Soruşturma devam ediyor.” dedi.

Olayın ardından ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de açıklama yaparak ICE’a yönelik saldırıların son bulması gerektiğini vurguladı. Vance, “Bu tür şiddet eylemleri kabul edilemez. Yaralanan herkes için dua ediyoruz.” dedi.

Trump yönetiminin göçmen politikaları uzun süredir ülkede tartışmalara neden olurken, ICE ofisleri de protestoların odağında bulunuyordu.

