Karadağ, Türk Vatandaşlarına Vizesiz Geçişi Geçici Olarak Durdurdu

Karadağ hükümeti, Türk vatandaşlarının ülkeye vizesiz girişine ilişkin uygulamayı geçici olarak askıya aldı. Başkent Podgorica’da yaşanan bir güvenlik olayı sonrası alınan karar, iki ülke arasında diplomatik görüşmelerin hızlanmasına yol açtı.

Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat hakkının geçici olarak kaldırılacağını duyurdu. Başbakan, alınan kararın ekonomik faaliyetleri ve ikili ilişkileri koruma amacıyla uygulandığını belirtti ve Türkiye ile karşılıklı çıkarlar doğrultusunda yeni bir düzenleme üzerinde görüşmelerin başlatılacağını ifade etti.

Olay, Podgorica’nın Zabjelo semtinde meydana geldi. 25 yaşındaki bir Karadağ vatandaşı, darp edilip bıçaklı saldırıya uğradı. Olayın ardından polis geniş çaplı operasyonlar düzenleyerek semtte sıkı önlemler aldı. Mahalle sakinleri de toplanarak saldırıya tepki gösterdi ve bazı gruplar Türk vatandaşlarına yönelik sloganlar attı.

Karadağ yetkilileri, güvenlik önlemlerini artırarak olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Alınan vizesiz geçiş askısı, iki ülke arasında yapılacak görüşmelerin ardından yeniden değerlendirilecek.