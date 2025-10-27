Çarşamba, Ekim 29, 2025

Son Dakika

Sörloth Yeniden Süper Lig Yolunda! Fenerbahçe Transfer İçin Harekete Geçti 57 dakika ago
Altın Fiyatları Düşmeye Devam Ediyor: 29 Ekim 2025 Güncel Rakamlar 2 saat ago
Google Play Store’da Yaş Doğrulama Sistemi Başladı 2 saat ago
Ekrem İmamoğlu Casusluk Soruşturmasında 15 Temmuz Detayı Ortaya Çıktı 3 saat ago
Cumhuriyetin 102. Yılında Atatürk’e Yer Verilmedi 4 saat ago
Çerçioğlu İddiası: Aydın Gençlik Festivali’nde Aleyna Tilki ve Edis Sahne Almayacak 19 saat ago
Arnavutluk’un Yapay Zeka Bakanı Diella, 83 Sanal Asistanla Göreve Başlıyor 19 saat ago
Kadın A Millî Takımı, Kosova Maçı İçin İzmir’de Sahaya Çıkıyor 20 saat ago
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur Karşılaşmalarının Detayları Belli Oldu 20 saat ago
Ehliyetini Yenilemeyen Vatandaşlar 31 Ekim Sonrası 7 Bin TL Fark Ödeyecek! 20 saat ago

Karadağ, Türk Vatandaşlarına Vizesiz Geçişi Geçici Olarak Durdurdu

Karadağ, Podgorica’da yaşanan bir güvenlik olayı sonrası Türk vatandaşlarının ülkeye vizesiz girişini geçici olarak durdurdu.
Özge Tekeli
2 gün önce
0 0
Karadağ, Türk Vatandaşlarına Vizesiz Geçişi Geçici Olarak Durdurdu

Karadağ hükümeti, Türk vatandaşlarının ülkeye vizesiz girişine ilişkin uygulamayı geçici olarak askıya aldı. Başkent Podgorica’da yaşanan bir güvenlik olayı sonrası alınan karar, iki ülke arasında diplomatik görüşmelerin hızlanmasına yol açtı.

Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat hakkının geçici olarak kaldırılacağını duyurdu. Başbakan, alınan kararın ekonomik faaliyetleri ve ikili ilişkileri koruma amacıyla uygulandığını belirtti ve Türkiye ile karşılıklı çıkarlar doğrultusunda yeni bir düzenleme üzerinde görüşmelerin başlatılacağını ifade etti.

Olay, Podgorica’nın Zabjelo semtinde meydana geldi. 25 yaşındaki bir Karadağ vatandaşı, darp edilip bıçaklı saldırıya uğradı. Olayın ardından polis geniş çaplı operasyonlar düzenleyerek semtte sıkı önlemler aldı. Mahalle sakinleri de toplanarak saldırıya tepki gösterdi ve bazı gruplar Türk vatandaşlarına yönelik sloganlar attı.

Karadağ yetkilileri, güvenlik önlemlerini artırarak olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Alınan vizesiz geçiş askısı, iki ülke arasında yapılacak görüşmelerin ardından yeniden değerlendirilecek.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX