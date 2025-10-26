Katolik Kilisesi’nde Cinsel Taciz Skandalı

İtalya’da 2020’den bu yana 4 binden fazla çocuğun dini görevliler tarafından cinsel istismara maruz kaldığı bildirildi. Rete l’Abuso adlı mağdur hakları kuruluşu, son raporunda bu vakaların detaylarını açıkladı ve ülke kilisesi üzerinde şeffaflık çağrılarını yeniden gündeme taşıdı.

Kuruluşun kurucusu Francesco Zanardi, verilerin mağdurların ifadeleri, adli kaynaklar ve medya raporları üzerinden derlendiğini belirtti. Rete l’Abuso, istismar vakalarının ne kadar geriye dayandığını net olarak açıklamadı.

İtalyan Piskoposlar Konferansı (CEI) rapora ilişkin yorum yapmaktan kaçındı. Bu durum, geçtiğimiz hafta Vatikan’ın çocuk koruma komisyonunun, bilgi taleplerine yeterince yanıt verilmediğini açıklamasının ardından kilisenin eleştirilere maruz kalmasına yol açtı.

Rapora göre belgelenmiş 1.250 şüpheli istismar vakasının 1.106’sı rahipler tarafından gerçekleştirildi. Geri kalan vakalarda ise rahibeler, din öğretmenleri, gönüllüler, eğitimciler ve izci liderleri yer aldı. Toplam 4.625 mağdur tespit edildi; bunların 4.451’i istismar sırasında çocuktu ve 4.108’i erkekti. Ayrıca Suçlanan 1.106 rahipten yalnızca 76’sı kilise yargısına tabi tutuldu. 17 rahip geçici olarak görevden alındı, 7’si başka görevlere atandı, 18’i ise ruhbanlıktan çıkarıldı veya istifa etti. Beş rahip ise yaşamına son verdi.

Rapor, İtalyan Katolik Kilisesi’nden bağımsız bir inceleme kurulması çağrılarını güçlendirdi. Mağdur temsilcileri, yıllardır bu talepte bulunuyor ancak kilise yetkilileri şimdiye kadar bunu kabul etmedi.

Papalık makamı ise Papa Leo’nun istismara uğrayanlarla görüşmesiyle dikkat çekti. Papa, kilise yetkililerini ihlalleri gizlememeleri konusunda uyardı. 5 rahibe, 156 savunmasız yetişkin ve 11 engelli kişi de mağdurlar arasında bulunuyor.