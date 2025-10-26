Pazar, Ekim 26, 2025

Son Dakika

Galatasaray, Wilfried Singo İçin Premier Lig Tekliflerini Değerlendiriyor 21 dakika ago
Nihal Koldaş “Abi” Dizisinin Kadrosuna Katıldı 1 saat ago
Katolik Kilisesi’nde Cinsel Taciz Skandalı 2 saat ago
Beşiktaş, Bugün Kasımpaşa Deplasmanında Ter Dökecek 2 saat ago
28 Ekim Tatil Mi Sayılıyor? Özel Sektör ve Kamu Çalışanları İçin Resmi Açıklama 17 saat ago
Netflix, Efsane Masa Oyunu Catan’ı Dizi ve Yarışma Formatında Uyarlayacak 18 saat ago
2025 Dünya Kupası Elemelerinde 12 Dev Adam’ın Rakipleri ve Maç Takvimi Açıklandı 19 saat ago
Antalya Havalimanı’na 77 Metrelik Yeni Hava Trafik Kontrol Kulesi Geliyor 19 saat ago
Yeni Başlayacak “Yüzyılın Konut Projesi” İle 500 Bin Sosyal Konut İnşa Edilecek 20 saat ago
Altın Fiyatları Düşüşte: Gram Altın 5.545 TL’ye Geriledi 21 saat ago

Katolik Kilisesi’nde Cinsel Taciz Skandalı

2020’den bu yana İtalya’da 4 binden fazla çocuğun rahipler tarafından istismara uğradığı ortaya çıktı; mağdurların büyük çoğunluğu erkek ve reşit değil.
Özge Tekeli
2 saat önce
0 0
Katolik Kilisesi’nde Cinsel Taciz Skandalı

İtalya’da 2020’den bu yana 4 binden fazla çocuğun dini görevliler tarafından cinsel istismara maruz kaldığı bildirildi. Rete l’Abuso adlı mağdur hakları kuruluşu, son raporunda bu vakaların detaylarını açıkladı ve ülke kilisesi üzerinde şeffaflık çağrılarını yeniden gündeme taşıdı.

Kuruluşun kurucusu Francesco Zanardi, verilerin mağdurların ifadeleri, adli kaynaklar ve medya raporları üzerinden derlendiğini belirtti. Rete l’Abuso, istismar vakalarının ne kadar geriye dayandığını net olarak açıklamadı.

İtalyan Piskoposlar Konferansı (CEI) rapora ilişkin yorum yapmaktan kaçındı. Bu durum, geçtiğimiz hafta Vatikan’ın çocuk koruma komisyonunun, bilgi taleplerine yeterince yanıt verilmediğini açıklamasının ardından kilisenin eleştirilere maruz kalmasına yol açtı.

Rapora göre belgelenmiş 1.250 şüpheli istismar vakasının 1.106’sı rahipler tarafından gerçekleştirildi. Geri kalan vakalarda ise rahibeler, din öğretmenleri, gönüllüler, eğitimciler ve izci liderleri yer aldı. Toplam 4.625 mağdur tespit edildi; bunların 4.451’i istismar sırasında çocuktu ve 4.108’i erkekti. Ayrıca Suçlanan 1.106 rahipten yalnızca 76’sı kilise yargısına tabi tutuldu. 17 rahip geçici olarak görevden alındı, 7’si başka görevlere atandı, 18’i ise ruhbanlıktan çıkarıldı veya istifa etti. Beş rahip ise yaşamına son verdi.

Rapor, İtalyan Katolik Kilisesi’nden bağımsız bir inceleme kurulması çağrılarını güçlendirdi. Mağdur temsilcileri, yıllardır bu talepte bulunuyor ancak kilise yetkilileri şimdiye kadar bunu kabul etmedi.

Papalık makamı ise Papa Leo’nun istismara uğrayanlarla görüşmesiyle dikkat çekti. Papa, kilise yetkililerini ihlalleri gizlememeleri konusunda uyardı. 5 rahibe, 156 savunmasız yetişkin ve 11 engelli kişi de mağdurlar arasında bulunuyor.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX