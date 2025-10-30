Cumartesi, Kasım 1, 2025

Melissa Karayipler’i Vurdu: Onlarca Ölü, Binlerce Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Özge Tekeli
2 gün önce
Melissa Karayipler’i Vurdu: Onlarca Ölü, Binlerce Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Karayipler, son yılların en yıkıcı fırtınalarından biriyle sarsıldı. Kategori 5 seviyesine ulaşan Melissa Kasırgası, Jamaika, Küba, Haiti ve Bahamalar’da büyük yıkıma neden oldu. Bölgede can kaybı artarken, altyapı ve iletişim sistemlerinde ciddi hasar bildirildi.

Fırtına salı günü Jamaika’ya ulaşarak adayı saatler içinde felç etti. Şiddetli rüzgarlar ve taşkınlar nedeniyle çok sayıda ev yıkıldı, enerji hatları devre dışı kaldı. Yetkililer, ülke genelinde elektriğin yaklaşık yüzde 77’sinin kesildiğini açıkladı. St. Elizabeth Parish bölgesinde dört kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Bölge yetkilileri, hastaneler ve kamu binalarının da ağır hasar aldığını bildirdi.

Haiti’de ise sel felaketi onlarca can aldı. Ülkenin Sivil Koruma Ajansı, Petit-Goâve kentinde bir nehrin taşması sonucu en az 23 kişinin öldüğünü, 17 kişinin yaralandığını ve 13 kişinin kayıp olduğunu duyurdu. Hayatını kaybedenlerden 10’unun çocuk olduğu açıklandı.

Küba’da da durum kritik. Santiago de Cuba başta olmak üzere ülkenin doğu kesimlerinde evler, okullar ve hastaneler hasar gördü. Tarım alanlarında büyük kayıplar yaşanırken, iletişim ağları kısmen çöktü. Yetkililer, nehirlerin halen taşkın riski taşıdığını ve birçok bölgeye ulaşımın kesildiğini belirtti.

Bahamalar üzerinden geçişini sürdüren Melissa, çarşamba gecesi itibarıyla Kategori 1 seviyesinde etkisini göstermeye devam ediyor. Uzmanlara göre fırtına, jet akımının etkisiyle kuzeydoğu yönünde ilerleyerek yeniden güç kazanabilir ve Bermuda yakınlarından geçtikten sonra Atlas Okyanusu’na doğru zayıflayacak.

ABD, Afet Müdahale Ekibi Gönderdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Karayip ülkelerinde konuşlanacak bölgesel bir “afet müdahale ekibi” gönderdiğini açıkladı. Ayrıca ABD ordusu, özellikle Jamaika’da hasar tespiti ve insani yardım operasyonlarını desteklemek üzere bir değerlendirme birimi oluşturdu. İngiltere ise bölgeye 2,5 milyon sterlin acil yardım fonu tahsis etti.

Dünya genelindeki yardım kuruluşları da harekete geçti. World Central Kitchen, bölgedeki yerel ortaklarıyla birlikte sıcak yemek dağıtımlarına başladı. Team Rubicon ve diğer insani yardım ekipleri ise altyapı temizliği ve barınma desteği için çalışmalar yürütüyor.

Jamaika Başbakanı Andrew Holness, yaptığı açıklamada “Ülkenin batı kıyısında yıkımın boyutu çok büyük. Ancak tüm gücümüzle toparlanma sürecine odaklanacağız.” ifadelerini kullandı.

Meteoroloji yetkilileri, Melissa’nın geride bıraktığı sel, toprak kayması ve sağlık risklerinin önümüzdeki günlerde de devam edeceği uyarısında bulunuyor.

