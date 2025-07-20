Metal Kolye İle MR Odasına Giren Hasta Hayatını Kaybetti

New York’un Long Island bölgesinde 61 yaşındaki bir erkek, metal kolye takılı halde manyetik rezonans (MR) cihazının bulunduğu odaya girdi. Yetkililer, kişinin manyetik alanın etkisiyle ayağından çekildiğini ve 24 saatten kısa süre sonra hayatını kaybettiğini bildirdi.

Nassau County polisi olayla ilgili yaptığı açıklamada, adamın metal kolyesi nedeniyle MR odasında yaşanan kazaya maruz kaldığını belirtti. Olay anında orada bulunan bir tanık ise hastanın yakınına ait çığlıkların duyulduğunu ve uyarılara rağmen MR odasından uzaklaşılmadığını ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.