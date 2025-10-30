Perşembe, Ekim 30, 2025

Türk Vatandaşlarına Karadağ Seyahatlerinde Vize Zorunluluğu Başladı

Karadağ, Türkiye ile vizesiz seyahat dönemini sona erdirdi. 30 Ekim 2025 itibarıyla bordo pasaportlu Türk vatandaşları ülkeye girişte vize almak zorunda olacak.
Özge Tekeli
22 dakika önce
Türk Vatandaşlarına Karadağ Seyahatlerinde Vize Zorunluluğu Başladı

Karadağ yönetimi, Türkiye ile yürürlükte olan vizesiz seyahat uygulamasını askıya aldı. Alınan yeni kararla birlikte 30 Ekim 2025 itibarıyla bordo pasaport sahibi Türk vatandaşlarının ülkeye giriş yapabilmesi için vize alması gerekiyor.

Türkiye’nin Podgoritsa Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Karadağ makamlarının vize muafiyetini kaldırdığı ve uygulamanın bugünden itibaren yürürlüğe girdiği bildirildi. Açıklamada, “Karadağ Dışişleri Bakanlığı tarafından tarafımıza iletilen bilgiye göre 30 Ekim 2025 tarihinden itibaren bordo pasaport sahibi Türk vatandaşlarının ülkeye girişlerinde vize zorunluluğu uygulanacaktır.” ifadelerine yer verildi.

Vize başvurularının Ankara ve İstanbul’daki Karadağ diplomatik temsilcilikleri aracılığıyla yapılabileceği belirtildi. Avustralya, ABD, Kanada, İrlanda, Birleşik Krallık ve Schengen bölgesi ülkelerinde oturum iznine sahip Türk vatandaşlarının Karadağ’a vizesiz seyahat edebileceği bildirildi.

Vize Kararının Ardındaki Gerginlik

Karadağ’ın bu kararı, geçtiğimiz günlerde yaşanan bir güvenlik olayı sonrasında alındı. Karadağ polisi, Podgoritsa’da meydana gelen bir saldırı nedeniyle Azerbaycan vatandaşı Y.G. (31) ve Türk vatandaşı N.D. (54)’yi gözaltına aldı. Olay sonrası şehir genelinde geniş çaplı operasyonlar düzenlenirken, yerel halkın Türk vatandaşlarına yönelik olumsuz tepkileri dikkat çekti.

Polis, ülkede yaşayan yabancıların yasal durumlarının inceleneceğini duyurdu. Kısa sürede 45 Türk vatandaşının gözaltına alındığı bildirildi. Gelişmelerin ardından Karadağ Başbakanı Milojko Spajić, Türkiye’ye yönelik vizesiz seyahat uygulamasının “geçici olarak askıya alındığını” açıkladı.

Karadağ İçişleri Bakanlığı verilerine göre, ülkede yaklaşık 13 bin 300 Türk vatandaşı ikamet ediyor. Yeni düzenleme, ülkedeki Türk toplumu ve iki ülke arasındaki seyahat trafiğini doğrudan etkileyecek.

