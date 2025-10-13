Salı, Ekim 14, 2025

Son Dakika

Samsunspor’dan Kadın, Öğrenci ve Engelli Taraftarlara Ücretsiz Tribün Desteği 21 dakika ago
TFF, Türkiye-Gürcistan Maçının Gelirlerini Gazze’ye Bağışlayacak 59 dakika ago
Sahtekârlar Dizisi İlk Bölümüyle Reyting Yarışına Güçlü Girdi 16 saat ago
Milli Maç Öncesi Kocaeli’de Tramvaylar Ücretsiz Olacak 16 saat ago
Ülke Genelinde Siber Operasyon: 25 İlde 274 Şüpheli Yakalandı 17 saat ago
Doğum İzni Uzayacak mı? Yeni Düzenlemenin Detayları Belli Oldu 17 saat ago
Galatasaray Şampiyonlar Ligi 3. Haftasında Bodo/Glimt’i Konuk Edecek 17 saat ago
Zinedine Zidane’dan Kenan Yıldız’a Övgü Dolu Sözler 17 saat ago
Diyanet İşleri Başkanlığı Açıkladı: 2026 Hac Kurası Ne Zaman Çekilecek? 18 saat ago
Bangladeş’te 50 Milyon Çocuk Tifo Aşısı Olacak 18 saat ago

2025–2026 Burs ve Kredi Başvuruları Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2025–2026 eğitim yılı için burs ve öğrenim kredisi başvurularını e-Devlet üzerinden almaya başladı. Öğrenciler, 17 Ekim 2025 Cuma gününe kadar başvurularını tamamlayabilecek.
Özge Tekeli
21 saat önce
0 0
2025–2026 Burs ve Kredi Başvuruları Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı için burs ve öğrenim kredisi başvuru sürecini başlattı. Bakan Dr. Osman Aşkın Bak tarafından yapılan açıklamaya göre öğrenciler 17 Ekim Cuma günü saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden başvurularını tamamlayabilecek.

Burs ve kredi başvuruları, ilk kez yükseköğretim programına yerleşen öğrenciler ile halihazırda üniversite eğitimine devam eden ara sınıf öğrencilerini ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarını kapsıyor.

Başvuru işlemleri e-Devlet sisteminde yer alan öğrenim bilgilerine göre yürütülecek. Öğrencilerin, başvuru öncesinde e-Devlet’te kayıtlı okul ve bölüm bilgilerini kontrol etmeleri ve varsa hatalı bilgileri üniversitelerinin öğrenci işleri birimleri aracılığıyla düzeltmeleri gerekiyor.

Başvuru sırasında öğrencilerden alınan ekonomik, sosyal ve akademik bilgilere ilişkin beyanlar, kamu kurumları tarafından doğrulanacak. Uygunluk kriterlerini karşılayan öğrencilere burs veya öğrenim kredisi tahsis edilecek. Yanlış beyanda bulunulduğu tespit edilen başvurular geçersiz sayılacak.

Özel duruma sahip öğrencilerin ayrıca belge sunmasına gerek olmayacak. Şehit ve gazi çocukları, anne-babasını kaybetmiş olanlar, yüzde 40 ve üzeri engelli bireyler, sevgi evlerinde veya Darüşşafaka Lisesi’nde eğitim görenler ve milli sporcuların beyanları bakanlık tarafından sistem üzerinden doğrulanacak.

Başvuru sürecinde teknik ya da bilgi kaynaklı sorun yaşayan öğrenciler, 7 gün 24 saat hizmet veren ALO GSB (444 0 472) hattı ile KYK_DESTEK ve GSB_DESTEK platformlarından destek alabilecek.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX