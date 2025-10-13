2025–2026 Burs ve Kredi Başvuruları Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı için burs ve öğrenim kredisi başvuru sürecini başlattı. Bakan Dr. Osman Aşkın Bak tarafından yapılan açıklamaya göre öğrenciler 17 Ekim Cuma günü saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden başvurularını tamamlayabilecek.

Burs ve kredi başvuruları, ilk kez yükseköğretim programına yerleşen öğrenciler ile halihazırda üniversite eğitimine devam eden ara sınıf öğrencilerini ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarını kapsıyor.

Başvuru işlemleri e-Devlet sisteminde yer alan öğrenim bilgilerine göre yürütülecek. Öğrencilerin, başvuru öncesinde e-Devlet’te kayıtlı okul ve bölüm bilgilerini kontrol etmeleri ve varsa hatalı bilgileri üniversitelerinin öğrenci işleri birimleri aracılığıyla düzeltmeleri gerekiyor.

Başvuru sırasında öğrencilerden alınan ekonomik, sosyal ve akademik bilgilere ilişkin beyanlar, kamu kurumları tarafından doğrulanacak. Uygunluk kriterlerini karşılayan öğrencilere burs veya öğrenim kredisi tahsis edilecek. Yanlış beyanda bulunulduğu tespit edilen başvurular geçersiz sayılacak.

Özel duruma sahip öğrencilerin ayrıca belge sunmasına gerek olmayacak. Şehit ve gazi çocukları, anne-babasını kaybetmiş olanlar, yüzde 40 ve üzeri engelli bireyler, sevgi evlerinde veya Darüşşafaka Lisesi’nde eğitim görenler ve milli sporcuların beyanları bakanlık tarafından sistem üzerinden doğrulanacak.

Başvuru sürecinde teknik ya da bilgi kaynaklı sorun yaşayan öğrenciler, 7 gün 24 saat hizmet veren ALO GSB (444 0 472) hattı ile KYK_DESTEK ve GSB_DESTEK platformlarından destek alabilecek.