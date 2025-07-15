2025 LGS 1. ve 2. Nakil Takvimi Açıklandı: Lise Nakil Başvuruları Ne Zaman?

2025 Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, öğrenciler ve veliler lise nakil tarihlerini merak etmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan nakil takvimine göre lise nakil süreci e-Okul sistemi üzerinden yürütülecek.

Birinci nakil dönemi, 4-6 Ağustos tarihleri arasında başvurulara açık olacak. Bu dönemde, Temmuz ayı ortasında tercih yapan ve yerleşemeyen adaylar tercihlerini yenileyebilecek. Nakil sonuçları ise 8 Ağustos tarihinde ilan edilecek.

İkinci nakil başvuruları ise 8-12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu başvuruların ardından sonuçlar 14 Ağustos’ta kesinleşecek.

Bunun yanı sıra, herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla özel yerleştirme başvuruları alınacak.