32. Dönem POMEM Sınav Sonuçları Açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığı, 12 bin öğrenci alımını kapsayan 32. Dönem POMEM giriş sınavı sonuçlarını erişime açtı. Yapılan resmi duyuruya göre POMEM sınav sonuçları adaylara posta ya da farklı iletişim yöntemleriyle gönderilmeyecek.

Sınava katılım sağlayan adaylar, sonuçlarını Polis Akademisi’nin resmi internet sitesi üzerinden görüntüleyebilecek. Ayrıca yedek planlamalara dair bilgilendirmeler de yine aynı platformda ilan edilecek. Süreçle ilgili tüm gelişmelerin, Akademi tarafından yapılacak açıklamalardan takip edilmesi gerektiği vurgulandı.

Sınav için 1.440 lisans mezunu kadın, 8.160 lisans mezunu erkek, 360 ön lisans mezunu kadın ve 2.040 ön lisans mezunu erkek aday ter dökmüştü. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, POMEM adaylarının yerleştirme ve yedek planlama süreçleri de resmen başlamış oldu.