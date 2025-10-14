Açık Lise 1. Dönem Sınav Takvimi Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav takvimini resmi olarak duyurdu. Sınavlar Aralık ayında gerçekleştirilecek. Öğrenciler sınavlara fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlikleriyle katılacak.

Sınavlar üç oturum halinde düzenlenecek. İlk oturum 20 Aralık 2025 Cumartesi günü saat 10.00’da, ikinci oturum aynı gün saat 14.00’te, üçüncü oturum ise 21 Aralık 2025 Pazar günü saat 10.00’da başlayacak. Öğrenciler sınav sırasında koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, iz bırakmayan silgi ve kalemtıraş bulunduracak.

Öğrenciler, 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren öğrenci veya T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile fotoğraflı sınav giriş belgelerini temin edebilecek. Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri belgeye AİONET üzerinden ulaşabilecek. Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri ise AÖL web portalı üzerinden giriş yapacak.

Bakanlık yetkilileri, sınavlara hazırlık sürecinde gerekli tüm önlemlerin alınmasını ve adayların sınav günü yanlarında gerekli materyalleri bulundurmasını vurguladı.