Anadolu Üniversitesi AÖF 2025 Güz Dönemi Kayıt Yenileme Tarihleri Açıklandı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, yeni eğitim dönemi öncesi kayıt yenileme tarihlerini merakla bekliyordu. Üniversite tarafından yayımlanan akademik takvime göre 2025-2026 eğitim yılı güz dönemi AÖF kayıt yenileme işlemleri kesinleşti.

Buna göre öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini 6 Ekim 2025 Pazartesi günü başlayarak 17 Ekim 2025 Cuma gününe kadar gerçekleştirebilecek. İşlemler, üniversitenin resmi öğrenci sistemi üzerinden online olarak yapılabilecek. Kayıt yenileme süreci, e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile giriş yapılabilen aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinde, “Ders Ekle/Sil” sekmesi üzerinden tamamlanabiliyor.

Öğrenciler, kayıt yenileme sırasında ders seçimi ve mevcut kayıtlarının güncellenmesi işlemlerini de aynı platformdan gerçekleştirebilecek.