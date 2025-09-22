Pazartesi, Eylül 22, 2025

Son Dakika

Hakkında Soruşturma Başlatılan Mabel Matiz’in İfadesi Ortaya Çıktı 1 saat ago
Kayserispor – Beşiktaş Erteleme Maçının Hakem Kadrosu Açıklandı 2 saat ago
Uşak’ın İçme Suyuna Baltalı Göleti’nden Takviye 2 saat ago
vivo, Uygun Fiyatlı Yeni Modeli Y50i’yi Tanıttı: İşte Teknik Özellikleri ve Fiyatı 3 saat ago
Anadolu Üniversitesi AÖF 2025 Güz Dönemi Kayıt Yenileme Tarihleri Açıklandı 3 saat ago
Berkay Çınar “Teşkilat” Kadrosuna Katıldı 4 saat ago
Son 5 Günde Siber Suç Operasyonunda 170 Şüpheli Yakalandı 5 saat ago
Türkiye Güzeli İdil Bilgen, ABD’de Cerrahi İhtisasına Başladı 5 saat ago
Bitcoin İki Haftanın En Düşük Seviyesine Geriledi 6 saat ago
Tom Holland, Örümcek-Adam Setinde Kazaya Uğradı: Çekimler Durduruldu 6 saat ago

Anadolu Üniversitesi AÖF 2025 Güz Dönemi Kayıt Yenileme Tarihleri Açıklandı

Anadolu Üniversitesi AÖF 2025 güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 6-17 Ekim tarihleri arasında online olarak yapılabilecek. İşte, kayıt yenileme işlemiyle ilgili bilinmesi gerekenler...
Özge Tekeli
3 saat önce
0 0
Anadolu Üniversitesi AÖF 2025 Güz Dönemi Kayıt Yenileme Tarihleri Açıklandı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, yeni eğitim dönemi öncesi kayıt yenileme tarihlerini merakla bekliyordu. Üniversite tarafından yayımlanan akademik takvime göre 2025-2026 eğitim yılı güz dönemi AÖF kayıt yenileme işlemleri kesinleşti.

Buna göre öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini 6 Ekim 2025 Pazartesi günü başlayarak 17 Ekim 2025 Cuma gününe kadar gerçekleştirebilecek. İşlemler, üniversitenin resmi öğrenci sistemi üzerinden online olarak yapılabilecek. Kayıt yenileme süreci, e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile giriş yapılabilen aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinde, “Ders Ekle/Sil” sekmesi üzerinden tamamlanabiliyor.

Öğrenciler, kayıt yenileme sırasında ders seçimi ve mevcut kayıtlarının güncellenmesi işlemlerini de aynı platformdan gerçekleştirebilecek.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX