AÖL Kayıt Yenileme 26 Eylül'de Sona Eriyor

Açık Öğretim Lisesi’nin 2025-2026 eğitim yılı birinci dönem kayıt yenileme işlemleri 26 Eylül’de sona eriyor; kayıt yenileme işleme dair detaylar şöyle...
AÖL Kayıt Yenileme 26 Eylül’de Sona Eriyor

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Açık Öğretim Lisesi’nin (AÖL) 2025-2026 eğitim yılı birinci dönem kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. Eylül ayının başında başlayan başvurular için son tarih belli oldu.

AÖL kayıt yenileme süreci 3 Eylül’de start almıştı. Açık lise üzerinden eğitimine devam eden öğrencilerin işlemlerini 26 Eylül 2025 mesai bitimine kadar tamamlaması gerekiyor. Sürecin ardından öğrenciler, ilan edilecek tarihler arasında sistem üzerinden ders seçimlerini yapabilecek.

Kayıt Yenileme Ücreti 400 TL

Kayıt yenileme ve yeni başvuru işlemleri için öğrencilerin 400 TL tutarındaki sınav harcını ödemesi gerekiyor. Ödemeler, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabı üzerinden odeme.meb.gov.tr
adresinden yapılabiliyor.

Ayrıca T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halkbank’ın internet şubesi, mobil bankacılık ve ATM kanalları aracılığıyla da ödeme kabul ediliyor. Ücret yatırma işlemleri 26 Eylül 2025 saat 23.59’a kadar sürdürülecek.

Kayıtlarını yenileyen öğrenciler, sistemin açılmasıyla birlikte ders tercihlerinde bulunabilecek. Bu adımın tamamlanmasıyla birlikte 2025-2026 eğitim döneminin ilk sınav takvimi de duyurulacak.

