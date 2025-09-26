e-YDS Sınavı Yarın Gerçekleştirilecek

Cuma, Eylül 26, 2025

ÖSYM tarafından düzenlenen 2025 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS), 27 Eylül Cumartesi günü Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’deki e-Sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS), 27 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Sınav; Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’de bulunan e-Sınav merkezlerinde toplam 47 salonda yapılacak.

ÖSYM’nin yayımladığı sınav kılavuzuna göre e-YDS, 27 Eylül 2025’te saat 13.45’te başlayacak. Adayların sınav salonlarına en geç 13.30’a kadar giriş yapmaları gerekiyor. Bu saatten sonra gelenler sınav binalarına alınmayacak.

Adaylara sınavda 80 soru yöneltilecek ve sorular için 180 dakika süre tanınacak. Bu süre sonunda sınav 16.45’te sona erecek.

Sınavın ardından soruların yüzde 10’luk bölümü ÖSYM tarafından kamuoyuna açıklanacak. e-YDS sonuçları ise 28 Eylül 2025 Pazar günü adayların erişimine açılacak. Sonuçlar, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile öğrenilebilecek.

