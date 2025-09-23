İBB 2025 Burs Başvuruları Başladı: 100 Bin Öğrenciye 20 Bin TL Destek

Salı, Eylül 23, 2025

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2025-2026 akademik yılı burs başvurularını bugün itibariyle başlattı; başvuru detayları ve kriterler İstanbul Senin uygulamasında...
Özge Tekeli
44 dakika önce
0 0
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2025-2026 akademik yılı için üniversite öğrencilerine sağlanacak burs programının tarihlerini duyurdu. Açıklamaya göre burs başvuruları bugün itibariyle başladı ve İstanbul Senin uygulaması üzerinden yapılabilecek.

Öğrenciler, başvuru süreci ve detayları uygulama üzerinden görebilecek. İBB, burs kapsamında 100 bin öğrenciye 20 bin TL ödeme yapılacağını ve ödemelerin geçen yıl olduğu gibi iki taksit halinde gerçekleştirileceğini açıkladı.

Burs için adaylarda aranan kriterler arasında normal öğrenim süresi içinde eğitimlerini sürdürmek, devlet veya yüzde 100 burslu vakıf/özel üniversitelerde öğrenim görmek, ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun 100 üzerinden en az 53 veya 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve maddi desteğe ihtiyaç duymak bulunuyor.

