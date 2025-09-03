İBB 2026 Yurt Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan 2026 yurt başvurularının sonuçları, öğrencilerin merakla beklediği konular arasında yer alıyor. 25 Ağustos – 1 Eylül tarihleri arasında tamamlanan müracaatların ardından, başvuru sonuçları değerlendirme sürecine alındı.

Üniversite öğrencileri, İBB yurt sonuçlarını Eylül ayının ilk haftasında “İstanbul Senin” uygulaması üzerinden ve İBB’nin resmi internet sitesinden takip edebilecek. Yeni eğitim-öğretim yılında İBB yurtları 13 Eylül itibarıyla hizmet vermeye başlayacak.

Başvuru koşulları arasında, öğrencinin yükseköğretim kurumunun İstanbul’da bulunması, ailesinin İstanbul dışında ikamet etmesi, taksirli suçlar haricinde adli sicil kaydı bulunmaması ve müracaat tarihinde 30 yaşını doldurmamış olması şartları yer alıyor.