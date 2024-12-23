İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 2024-2025 dönemi burs sonuçları, öğrenciler tarafından heyecanla bekleniyor. 100 bin öğrenciye sağlanacak 15 bin TL destek için gözler açıklama tarihine çevrildi.

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin “Genç Üniversiteli Eğitim Desteği” bursu, bu yıl da yoğun ilgi gördü. Başvuruların ekim ayında sona ermesinin ardından değerlendirme süreci başladı. Geçtiğimiz yıl burs sonuçları aralık ayının dördüncü haftasında açıklanmıştı. Benzer bir takvimin izlenmesi beklenirken, henüz resmi bir tarih verilmedi.

Sonuçlar Nereden Öğrenilecek?

Burs sonuçları açıklandığında, öğrenciler gencuniversiteli.ibb.istanbul adresinden T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileriyle sorgulama yapabilecek. Ayrıca, İstanbul Senin Uygulaması üzerinden de sonuçlar erişime açılacak.

Bu yıl belirlenen burs miktarı geçen yılki rakamın iki katı olarak zamlandı. Öğrencilere 15 bin TL geri ödemesiz destek sağlanacak