KPSS 2025 Geç Başvuru Tarihleri ve Ücretleri Belli Oldu

Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) katılmak isteyen ancak başvuru süresini kaçıran adaylar için geç başvuru tarihleri belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), KPSS lisans geç başvuru işlemlerinin 23 Temmuz ile 24 Temmuz tarihleri arasında yapılabileceğini duyurdu.

KPSS 2025 lisans başvuruları 26 Haziran’da başlamış ve 10 Temmuz’da sona ermişti. Başvuru dönemini kaçıran adaylar, geç başvuru günlerinde işlemlerini 24 Temmuz saat 23.59’a kadar tamamlayabilecek. Geç başvuru kapsamında sınav ücretleri %50 zamlı olarak tahsil edilecek.

ÖSYM tarafından açıklanan bilgilere göre KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için geç başvuru ücreti 855 TL, Alan Bilgisi oturumlarının her biri için ise 525 TL olarak belirlendi.

2025 KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 7 Eylül Pazar günü saat 10.15’te gerçekleştirilecek. Alan Bilgisi oturumları ise 13 Eylül Cumartesi ve 14 Eylül Pazar günleri yapılacak. Sınavlar her iki günde de saat 10.15’te başlayacak.