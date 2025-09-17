Çarşamba, Eylül 17, 2025

Son Dakika

2026’da Yeni Evlenecek Çiftlere 250 Bin Lira Destek 5 saat ago
Cedi Osman, Bir Süre Forma Giyemeyecek 6 saat ago
İntihar İddialarıyla Gündeme Gelen Ufuk Özkan Taburcu Oldu 6 saat ago
OGM Prodüksiyon ve Star TV Soruşturması Rekabet Kurumu Tarafından Sonlandırıldı 7 saat ago
12 Dev Adam Avrupa Şampiyonası İkinciliğini İstanbul’da Kutladı 7 saat ago
Galatasaray, Eintracht Frankfurt Maçı Kadrosunda Osimhen’e Yer Vermedi 8 saat ago
Gül Onat, Pankreas Kanseri Tedavisindeki Zorlu Süreci Anlattı 9 saat ago
AUZEF 2025 Güz Dönemi Ders Seçimleri ve Kayıt Takvimi Açıklandı 9 saat ago
Fenerbahçe’de Bartuğ Elmaz’ın Sözleşmesi Uzatıldı 10 saat ago
Prim Günleri Eksik Olan Vatandaşların Dul ve Yetim Aylığı Riske Giriyor 10 saat ago

KYK Burs ve Kredi Başvuruları 2025 Ne Zaman Başlayacak, Ücret Ne Kadar Olacak?

Üniversite hayatına başlayan binlerce öğrencinin gündeminde KYK burs ve kredi başvuruları var. 2025 yılı için başvuru takvimi ve ödeme miktarlarına dair resmi açıklama bekleniyor. İşte merak edilenler...
Özge Tekeli
11 saat önce
0 0
KYK Burs ve Kredi Başvuruları 2025 Ne Zaman Başlayacak, Ücret Ne Kadar Olacak?

Üniversitelerde yeni eğitim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri de KYK burs ve kredi başvuruları oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl sağlanan destek için 2025-2026 dönemi başvuru takvimi gündeme geldi.

Henüz resmi bir duyuru yapılmasa da geçtiğimiz yıllara bakıldığında KYK burs ve kredi başvuruları genellikle ekim ayının ikinci haftasında açılıyor. Bu nedenle, bu yıl da başvuruların aynı tarihlerde başlaması bekleniyor. Başvuru tarihleri açıklandığında öğrenciler e-Devlet üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek.

2025 yılı için KYK burs ve kredi ödemelerinin miktarı hakkında kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor. Bakanlık tarafından açıklama yapıldığında yeni dönem ödemelerinin güncel tutarı da belli olacak.

Başvuru yapan öğrencilerden burs hakkı kazanamayanlara otomatik olarak KYK kredisi tanımlanıyor. Öğrenim süresince aylık ödenen bu destek, mezuniyetten iki yıl sonra geri ödenmeye başlıyor. Ancak kredi almak istemeyen öğrenciler için iptal seçeneği de mevcut.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX