KYK Burs ve Kredi Başvuruları 2025 Ne Zaman Başlayacak, Ücret Ne Kadar Olacak?

Üniversitelerde yeni eğitim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri de KYK burs ve kredi başvuruları oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl sağlanan destek için 2025-2026 dönemi başvuru takvimi gündeme geldi.

Henüz resmi bir duyuru yapılmasa da geçtiğimiz yıllara bakıldığında KYK burs ve kredi başvuruları genellikle ekim ayının ikinci haftasında açılıyor. Bu nedenle, bu yıl da başvuruların aynı tarihlerde başlaması bekleniyor. Başvuru tarihleri açıklandığında öğrenciler e-Devlet üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek.

2025 yılı için KYK burs ve kredi ödemelerinin miktarı hakkında kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor. Bakanlık tarafından açıklama yapıldığında yeni dönem ödemelerinin güncel tutarı da belli olacak.

Başvuru yapan öğrencilerden burs hakkı kazanamayanlara otomatik olarak KYK kredisi tanımlanıyor. Öğrenim süresince aylık ödenen bu destek, mezuniyetten iki yıl sonra geri ödenmeye başlıyor. Ancak kredi almak istemeyen öğrenciler için iptal seçeneği de mevcut.