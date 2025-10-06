Pazartesi, Ekim 6, 2025

KYK Ek Yurt Başvuru Süreci Açıklandı

KYK ek yurt başvuruları ve DGS ek tercih süreci, Ekim ayının ikinci haftasında öğrenciler için açılacak.
Yeni akademik yıl öncesinde üniversite öğrencileri, KYK ek yurt başvuru sürecine dair güncel bilgileri araştırıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), ek kontenjan başvurularının Ekim ayının ikinci haftasında başlayacağını duyurdu.

KYK tarafından yapılan açıklamada; başvuruların ÖSYM ek kontenjanı, özel yetenek sınavı, yatay ve dikey geçiş, öğrenci değişim programları, lisansüstü eğitim, ikinci üniversite ve artık yıl öğrencilerini kapsadığı belirtildi. Başvurular, Yükseköğretim Kurulu tarafından açıklanacak akademik takvime göre alınacak.

Öğrencilerin başvuru yapmadan önce e-Devlet üzerindeki öğrenim bilgilerini kontrol etmeleri gerekiyor. Eksik veya hatalı bilgilerle yapılan başvurular geçersiz sayılacak. Bu nedenle hatalı veri tespiti durumunda üniversite öğrenci işleri ile iletişime geçilmesi önem taşıyor.

