KYK Yurt Yemek Ücretleri 2025 Yılı İçin Belli Oldu

KYK yurtlarında 2025 itibarıyla uygulanacak kahvaltı ve akşam yemeği destekleri açıklandı. Peki öğrenciler ne kadar ücretsiz yemek hakkına sahip olacak, hangi durumlarda ödeme yapmak gerekecek? İşte detaylar...
Özge Tekeli
12 saat önce
0 0
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2025 yılı itibarıyla KYK yurtlarında öğrencilere sağlanacak yemek desteklerini açıkladı. Üniversite yerleştirme sonuçlarının ardından yurtlara kayıt yaptıran öğrenciler, yeni dönemde uygulanacak yemek ücretlerini merak ediyordu.

KYK yurtlarında kalan öğrencilere günlük iki öğün için toplam 200 TL destek sağlanacak. Belirlenen miktarın 65 TL’si kahvaltı, 135 TL’si ise akşam yemeği için kullanılabilecek. Öğrenciler, bu limitler dahilinde sabah ve akşam öğünlerini ücretsiz şekilde alabilecek.

Ekstra Harcamalar KYK Kartı ile Karşılanacak

Öğrenciler, belirlenen destek tutarını aşmaları halinde ek ödemeleri KYK kartlarına yükledikleri bakiye ile gerçekleştirebilecek. Böylece yurtlarda standart menüden faydalanmak ücretsiz olurken, menü dışındaki ürünler için kişisel ödeme yapılması gerekecek.

