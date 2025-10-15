Perşembe, Ekim 16, 2025

Son Dakika

Evde Bakım Yardımı Ödemeleri Başladı 12 saat ago
Türkiye’den Çin’e Su Ürünleri ve Badem İhracatı İçin Yeni Protokoller İmzalandı 12 saat ago
Kahverengi Kokarca ile Mücadelede 1 Milyondan Fazla Hane İlaçlandı 12 saat ago
İrem Helvacıoğlu Anne Oldu 12 saat ago
Sağlık Bakanlığı Personel Kıyafet Standartlarını Belirledi 13 saat ago
A Milli Takım Dünya Kupası Hedefinde Kritik Eşikte 13 saat ago
MEB 15 Bin Sözleşmeli Öğretmen Ataması Başvuru Takvimi Belli Oldu 13 saat ago
Türkiye-İspanya İşbirliği ile Sınır Aşan Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti 14 saat ago
11. Yargı Paketiyle LGBTİ+ Bireyler İçin Hapis Cezası ve Cinsiyet Değişikliği Şartları Gelebilir 15 saat ago
2026 Dünya Kupası Elemelerinde E Grubu Güncel Puan Durumu: Türkiye Kaçıncı Sırada? 16 saat ago

MEB 15 Bin Sözleşmeli Öğretmen Ataması Başvuru Takvimi Belli Oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru ve atama takvimini açıkladı. İşte, detaylar...
Özge Tekeli
13 saat önce
0 0
MEB 15 Bin Sözleşmeli Öğretmen Ataması Başvuru Takvimi Belli Oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzun süredir beklenen 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması sürecine ilişkin takvimi duyurdu. Bakanlık tarafından yayımlanan kılavuza göre başvurular, 17-21 Kasım 2025 tarihleri arasında alınacak.

MEB tarafından bu yıl gerçekleştirilecek sözleşmeli öğretmen alımında, branşlara göre kontenjan dağılımları daha önce 18 Nisan 2025 tarihinde açıklanmıştı. Sözlü sınav süreci 23 Haziran – 20 Ağustos 2025 tarihleri arasında tamamlanmış, sonuçlar ise 29 Ağustos 2025’te adayların erişimine açılmıştı.

Sözlü sınav sonuçlarına yönelik itiraz başvuruları, 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda alınmış, yapılan değerlendirmelerin ardından sonuçlar 3 Ekim 2025’te ilan edilmişti.

Yeni yayımlanan 2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu’na göre tercih başvuruları 17-21 Kasım 2025 tarihleri arasında e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak. Adaylar, tercih sürecinde mezuniyet bilgileri, KPSS puanları ve tercih sıralamalarını sisteme girerek işlemlerini tamamlayacak.

Atama sonuçlarının 24 Kasım 2025 tarihinde duyurulması planlanıyor. Göreve yerleşen öğretmenlerin, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının ardından 19 Ocak 2026 itibarıyla görevlerine başlaması öngörülüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, atama sürecine ilişkin detayların yer aldığı başvuru kılavuzunu erişime açarak adayların dikkatle incelemesi gerektiğini bildirdi.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX