MEB 2025-2026 1. Dönem Ortak Sınav Takvimi Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim yılı için 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıflarda uygulanacak 1. dönem ortak sınav tarihlerini açıkladı.
Özge Tekeli
56 dakika önce
0 0
MEB 2025-2026 1. Dönem Ortak Sınav Takvimi Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim yılı için ülke genelinde gerçekleştirilecek ortak yazılı sınavların tarihlerini duyurdu. Bakanlık tarafından açıklanan takvime göre 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf düzeylerinde toplam 10 ortak sınav planlanıyor.

  • 1. dönem sınavları Kasım 2025’te yapılacak. Buna göre 7. sınıf Türkçe sınavı 4 Kasım Salı, 8. sınıf Türkçe sınavı 5 Kasım Çarşamba ve 9. sınıf matematik sınavı 6 Kasım Perşembe günü uygulanacak.
  • 2. dönem 1. yazılı sınavları ise Nisan 2026’da gerçekleştirilecek. Bu dönemde, 6. sınıf Türkçe sınavı 7 Nisan Salı, 6. ve 8. sınıf matematik sınavları 8 Nisan Çarşamba, 10. sınıf matematik sınavı 9 Nisan Perşembe, 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı sınavı ise 10 Nisan Cuma günü yapılacak.

  • 3. dönem 2. yazılı sınavları Haziran 2026’da uygulanacak. Takvime göre 7. sınıf matematik sınavı 2 Haziran Salı, 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı sınavı 3 Haziran Çarşamba günü düzenlenecek.

Bakanlık yetkilileri, ortak sınavların öğrencilerin ders kazanımlarını değerlendirmeye yardımcı olacağını ve öğretmenlere geri bildirim sürecinde daha verimli bir değerlendirme imkânı sağlayacağını belirtti. 2023-2024 eğitim yılında başlatılan ülke geneli ortak yazılı sınav uygulaması olumlu sonuçlar verdiği için bu uygulama 2025-2026 eğitim yılında da sürdürülecek.

