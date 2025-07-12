MEB 2025 Eğitim Takvimi Yayınlandı: İlkokul Kayıtları Temmuz Ayında Başladı

2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında ilkokul 1. sınıf kayıt süreci, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda netlik kazandı. Ailelerin merakla beklediği yerleştirme işlemleri, temmuz ayının ilk iş gününde başladı. Kayıtlar, ülke genelinde adrese dayalı sistem üzerinden otomatik olarak gerçekleştiriliyor.

e-Okul sistemi üzerinden yürütülen kayıt sürecinde, çocukların hangi okula yerleştirildiği bilgisi, MERNİS verileri esas alınarak belirleniyor. Bu sistem sayesinde velilerin okullara başvuru yapmasına gerek kalmadan yerleştirme işlemi tamamlanıyor. Ancak kayıtların sorunsuz ilerleyebilmesi için adres bilgilerinin güncel olması gerekiyor. Adres değişikliği yapılmışsa, yeni adresin kayıt altına alınmasının üzerinden en az altı ay geçmiş olması şartı aranıyor. Aksi takdirde okul idareleri ek belge talebinde bulunabiliyor.

İlkokul birinci sınıfa başlayacak çocukların okul sorgulama işlemleri, e-Devlet üzerinden erişilebilen “İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt)” hizmetiyle yapılıyor. Veliler, çocuğun ikamet adresine göre hangi devlet okuluna yerleştiğini kolayca görebilir.

Kayıt sürecinde yaş hesaplaması ve doğum ayına göre değerlendirme gibi kriterler de dikkate alınıyor. Detaylı bilgilere e-Okul ve e-Devlet sistemlerinden ulaşmak mümkün.

Velilerin kayıt aşamasında karşılaşabileceği olası sorunlara karşı, ikametgâh belgeleri ve güncel fatura örneklerini hazırda bulundurması öneriliyor. 2025 yılı itibarıyla kayıtlar dijital sistemle yürütülse de bazı durumlarda fiziki belgelerle doğrulama talep edilebiliyor.