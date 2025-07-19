MEB 2026 Eğitim Takvimi Açıklandı: Birinci Dönem Ara Tatil Tarihleri Netleşti

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini resmi olarak duyurdu.

Yeni takvime göre okullar 8 Eylül 2025 Pazartesi günü açılacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü birinci dönem sona erecek. Öğrenciler, bu dönemdeki ara tatilini ise 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında yapacak.

Bakanlık tarafından yayımlanan takvime göre öğretmenler, mesleki çalışmalarına 1 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi ve birinci sınıf öğrencileri için uyum eğitimleri ise 1-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Ara tatilin ardından yarıyıl tatili 19-30 Ocak 2026 tarihleri arasında olacak. İkinci dönem ise 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Ayrıca ikinci dönem ara tatili 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında planlandı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.