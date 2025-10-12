Salı, Ekim 14, 2025

MEB 2026 LGS Başvuru Tarihleri Ne Zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 yılında yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) takvimi için hazırlıklarını sürdürüyor.
Özge Tekeli
2 gün önce
Özge Tekeli
2 gün önce

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için 2026 yılı takvimi öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin liselere geçişinde belirleyici olan sınavın başvuru ve sınav tarihleri henüz resmi olarak açıklanmadı.

Her yıl olduğu gibi 2026 LGS’nin de haziran ayında yapılması bekleniyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü sona ereceği için sınavın bu tarihten önceki haftalarda gerçekleştirilmesi öngörülüyor. MEB’in açıklayacağı resmi sınav takvimiyle kesin tarih belli olacak.

Geçtiğimiz yıl merkezi sınav, 2-11 Nisan tarihleri arasında alınan başvuruların ardından 15 Haziran 2025’te uygulanmıştı. Bu doğrultuda 2026 yılı için de LGS başvuru sürecinin nisan ayı içerisinde başlatılması tahmin ediliyor.

MEB’in 2026 LGS’ye ilişkin duyuruyu önümüzdeki aylarda yayımlaması bekleniyor.

