Sömestr Tatili 2026 Kaç Gün Sürecek? Öğrenciler İçin Tatil Takvimi Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı tatil takvimini duyurdu. Öğrenciler ve veliler için merak konusu olan kasım ara tatili ile yarıyıl tatili tarihleri netleşti.

Kasım Ara Tatili Ne Zaman?

Yeni dönem 8 Eylül 2025’te başlamıştı. Öğrencilerin ilk molası ise kasım ayında olacak. Buna göre 2025-2026 eğitim yılının ilk ara tatili 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Sömestr Tatili 2026 Tarihleri

Birinci dönemin tamamlanmasının ardından öğrenciler için en uzun dinlenme süreci başlayacak. Sömestr tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İki haftalık bu ara sonrasında öğrenciler ikinci döneme yeniden ders başı yapacak.

İkinci dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak. Bu süreçte öğrenciler için ikinci ara tatil ise 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında uygulanacak. Eğitim öğretim yılı ise 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak.