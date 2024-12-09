Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Gaziantep’e gerçekleştirdiği ziyarette Şahinbey Millet Kütüphanesi’nde düzenlenen “Gençlerle Buluşma” programına katıldı. Programda öğrencileri yakından ilgilendiren burslarla ilgili gelişmeyi aktaran Cumhurbaşkanı, bursların 3 bin TL olacağını söyledi.

İşte 2025 Burs Ücretleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine 2025 yılında verilecek burs miktarının, ocak ayı itibarıyla 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılacağını bildirdi.

Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a seslenerek, “Bu sene ne burs vereceğiz? Rakamı aldın benden.” dedi. Bakan Bak da “3 bin lira dediniz efendim, aylık 3 bin lira.” yanıtını verdi.

Bunun üzerine, salondakilere “Nasıl, 3 bin lira iyi mi?” diye soran Erdoğan, “2 bin alınıyordu. Şimdi onu 3 bine yükselttik. Daha iyi olacak inşallah. Ama bizim Özgür kardeşimiz sağ olsun, halen nerelerde yüzüyor.” ifadelerini kullandı.