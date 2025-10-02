VGM Burs Başvuruları Başladı: Son Gün 15 Ekim 2025

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2025-2026 eğitim yılı için burs başvuru takvimini açıkladı. Ortaöğretim seviyesindeki öğrencilere yönelik eğitim desteği başvuruları 1 Ekim itibarıyla başladı.

Başvurular; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsıyor. Özellikle anne veya babası vefat etmiş ya da maddi imkânları sınırlı öğrenciler öncelikli olarak değerlendirilecek. Başvurular, 15 Ekim 2025 tarihine kadar devam edecek. Tüm işlemler yalnızca VGM’nin resmi sitesi üzerinden çevrimiçi olarak yapılacak.

Başvuru şartları arasında; Türk vatandaşı olmak ve ailenin mali durumuna ilişkin bilgiler eksiksiz şekilde beyan etmek yer alıyor. Öğrencilerin okul bilgileri, aile bireylerinin medeni ve çalışma durumu, hane halkının toplam gelir düzeyi ve ikamet adresi gibi bilgiler başvuru formunda doğru biçimde girilmeli.

Yükseköğrenim bursları için başvuru tarihleri ise henüz netleşmedi. Ön lisans ve lisans öğrencileri VGM’nin duyurularını takip ederek güncel bilgilere ulaşabilir.