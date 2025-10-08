Çarşamba, Ekim 8, 2025

2025 yılı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS-2) için başvuru süreci bugün sona erecek.
Özge Tekeli
46 dakika önce
YDS 2 Başvurularında Son Gün

2025 yılı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS-2) için başvuru süreci bugün sona eriyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen sınav takvimi kapsamında adayların işlemlerini bugün tamamlaması gerekiyor.

YDS-2 için başvurular 30 Eylül’de başlamış olup, 8 Ekim 2025 tarihinde sona erecek. Belirlenen sürede işlemlerini tamamlayamayan adaylar için ise 15 Ekim’de geç başvuru imkânı tanınacak. Başvuru işlemleri ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapılabileceği gibi, ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de gerçekleştirilebilecek.

Bu yılın ikinci oturumu olan YDS, 16 Kasım 2025 tarihinde uygulanacak. Adaylar sınav ücretini 850 TL olarak yatıracak. Geç başvuruda bulunanlar için ise ücret, yüzde 50 oranında artırımlı olarak alınacak.

