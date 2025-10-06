YKS Ek Tercih Sonuçları ve Kayıt Takvimi Açıklandı mı?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrasında üniversiteye yerleşemeyen adaylar için düzenlenen ek tercih süreci 30 Eylül’de tamamlandı. Adaylar, YKS ek tercih sonuçlarını merakla bekliyor.

Ek tercih sonuçlarının açıklanacağı kesin tarih henüz duyurulmadı. Ancak yetkililer, sonuçların 13 Ekim’e kadar erişime açılmasının planlandığını bildirdi. Yerleştirme neticeleri yayınlandığında adaylar, kayıt tarihlerini de internet üzerinden öğrenebilecek.

Yerleşmeye hak kazanan adaylar, üniversiteler tarafından belirlenen süre içinde kayıt işlemlerini gerçekleştirmek zorunda. Kayıt takvimi ve başvuru detayları, sonuç belgelerinde ayrıca yer alacak.