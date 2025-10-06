Pazartesi, Ekim 6, 2025

Son Dakika

YKS Ek Tercih Sonuçları ve Kayıt Takvimi Açıklandı mı? 35 dakika ago
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Polislerin Çalışma Koşulları Önceliğimiz 41 dakika ago
Altın Fiyatları Rekor Kırıyor: İslam Memiş’ten Manipülasyon Uyarısı 52 dakika ago
John Wick Evreninde Yeni Bir “Samuray-Western” Spin-Off Filmi Geliyor 1 saat ago
MEB 2025-2026 Eğitim Yılı Ortak Sınav Takvimi Açıklandı 2 saat ago
Filenin Sultanları’nın 2026 CEV Avrupa Şampiyonası Rakipleri Belli Oldu 2 saat ago
Anadolu Üniversitesi 2025 Güz Dönemi Kayıt Yenileme Başladı 3 saat ago
FIFA, Eyüpspor ve Kayserispor’a Transfer Yasağı Getirdi 4 saat ago
Ocak 2026 Zam Senaryoları Netleşiyor: Memur ve Emekli Maaşlarında Artış Tabloları Ortaya Çıktı 4 saat ago
KYK Ek Yurt Başvuru Süreci Açıklandı 5 saat ago

YKS Ek Tercih Sonuçları ve Kayıt Takvimi Açıklandı mı?

2025 YKS ek tercih süreci tamamlandı, adaylar ek yerleştirme sonuçları ve üniversite kayıt takvimini bekliyor. İşte, detaylar...
Özge Tekeli
35 dakika önce
0 0
YKS Ek Tercih Sonuçları ve Kayıt Takvimi Açıklandı mı?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrasında üniversiteye yerleşemeyen adaylar için düzenlenen ek tercih süreci 30 Eylül’de tamamlandı. Adaylar, YKS ek tercih sonuçlarını merakla bekliyor.

Ek tercih sonuçlarının açıklanacağı kesin tarih henüz duyurulmadı. Ancak yetkililer, sonuçların 13 Ekim’e kadar erişime açılmasının planlandığını bildirdi. Yerleştirme neticeleri yayınlandığında adaylar, kayıt tarihlerini de internet üzerinden öğrenebilecek.

Yerleşmeye hak kazanan adaylar, üniversiteler tarafından belirlenen süre içinde kayıt işlemlerini gerçekleştirmek zorunda. Kayıt takvimi ve başvuru detayları, sonuç belgelerinde ayrıca yer alacak.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX