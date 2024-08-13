2024 YKS tercih sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından YKS’deki yerleştirme oranları merak edilirken ÖSYM’den beklenen açıklama geldi. Boş kalan kontenjanlar için yapılacak YKS ek tercihler için yerleştirme sonuçları büyük önem taşıyor. Açıklamalara göre 23 bin 738 kontenjan boş kaldı. Bu kontenjanlar için ilk yerleştirmede yerleşemeyen adaylar yeniden tercih yapacak. Yerleşen öğrenci sayısı ise 987 bin 388 oldu.
YKS Yerleştirme İstatistikleri Dikkat Çekti
ÖSYM’nin 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) yerleştirme istatistiklerine göre 2 milyon 755 bin 301 adayın yerleştirme puanı hesaplandı. Bu kişilerden 1 milyon 670 bin 205’i tercih yapma hakkını elde etti ve tercihlerini yaptı. YKS Yerleştirme İstatistikleri şöyle;
- 802 bin 170 öğrenci lisans ve ön lisans programlarına yerleşti.
- 185 bin 218 öğrenci Açıköğretim Fakültesi (AÖF) lisans ve ön lisans programlarına yerleşti.
- Devlet ve vakıf üniversitelerinin lisans programlarında 20 bin 826 boş kontenjan kaldı.
- Ön lisans programlarında vakıf üniversitelerindeki 2 bin 912 kontenjan boş kaldı
- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve diğer ülkelerdeki üniversitelerin lisans programlarında 4 bin 934, ön lisans programlarında 272 olmak üzere 5 bin 206 kontenjan boş kaldı.
- Son sınıf düzeyinde 351 bin 204 kişi yerleşti
- Düz lise öğrencisi 555 bin 53 adayın 182 bin 993’ü yerleşmeye hak kazandı.
- Anadolu lisesi öğrencisi 930 bin 10 adayın 350 bin 62’si yerleşmeye hak kazandı.,
- Fen liselerinden 60 bin 434 adayın 30 bin 985’i yerleşmeye hak kazandı.
- Özel fen liselerinden 33 bin 124 adayın 17 bin 319’u yerleşmeye hak kazandı.
- Yabancı dil ağırlıklı liselerdeki 5 bin 319 adaydan 2 bin 483’ü yerleşmeye hak kazandı.,
- Özel liselerdeki 19 bin 972 adaydan 7 bin 878’i yerleşmeye hak kazandı.,
- Yabancı dilde eğitim veren özel liselerden 198 bin 337 adaydan 95 bin 256’sı yerleşmeye hak kazandı.,
- İmam hatip liselerinde ise 252 bin 377 adaydan 162 bin 716’sı tercih yaptı. Tercih yapanlardan 96 bin 98’i yerleşmeye hak kazandı.