2024 YKS tercih sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından YKS’deki yerleştirme oranları merak edilirken ÖSYM’den beklenen açıklama geldi. Boş kalan kontenjanlar için yapılacak YKS ek tercihler için yerleştirme sonuçları büyük önem taşıyor. Açıklamalara göre 23 bin 738 kontenjan boş kaldı. Bu kontenjanlar için ilk yerleştirmede yerleşemeyen adaylar yeniden tercih yapacak. Yerleşen öğrenci sayısı ise 987 bin 388 oldu.

YKS Yerleştirme İstatistikleri Dikkat Çekti

ÖSYM’nin 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) yerleştirme istatistiklerine göre 2 milyon 755 bin 301 adayın yerleştirme puanı hesaplandı. Bu kişilerden 1 milyon 670 bin 205’i tercih yapma hakkını elde etti ve tercihlerini yaptı. YKS Yerleştirme İstatistikleri şöyle;