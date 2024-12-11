2013 yılında mali sorunlar yaşamaya başlayan Sevenhill, iflas erteleme başvuru yaparak sorunları çözme yoluna gitmişti. Ancak yaşanan son gelişmelerin ardından Sevenhill için son kaçınılmaz oldu. 2 bin çalışanı bulunan şirket iflas etti. 1979 yılında adını duyuran ve bir döneme damga vurmayı başaran marka, iflas ederek tüm faaliyetlerini durdurdu.

Sevenhill Yerli mi? Sevenhill’i Kim Kurdu

Sevenhill, 1979 yılında Bektaş Özbek tarafından kurulmuştu. İstanbul merkezli yerli marka Sevenhill, ekonomik kriz nedeniyle son yıllarda zorlu bir süreçten geçiyordu. Pek çok şubenin kapatıldığı Sevenhill’de 2015 itibariyle borç 35 milyon dolar olarak açıklanmıştı. 2 bin çalışanı kalan Sevenhill’deki tüm çalışanların da işi sona erdi.