20 Temmuz 2025 Altın Fiyatları: Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Kaç TL?

Haftanın son günü altın ve döviz piyasalarında yukarı yönlü hareketlilik sürüyor. Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump’ın duyurduğu yeni gümrük tarifesi kararlarının ardından küresel piyasalarda sert dalgalanmalar yaşanmış, özellikle altın fiyatları rekor seviyelere tırmanmıştı.

Yurt içinde gram altın alışta 4.344,14 TL, satışta ise 4.347,24 TL seviyesinden güne başladı. Çeyrek altının alış fiyatı 7.073 TL, satış fiyatı ise 7.125 TL olarak belirlendi. Yarım altının alış fiyatı 14.147 TL, satış fiyatı 14.250 TL olurken, cumhuriyet altını da alışta 28.206 TL, satışta 28.369 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı 3.349,56 dolardan işlem görürken, satış fiyatı 3.350,15 dolar oldu. Döviz kurlarında ise dolar kuru yükseliş eğilimini koruyarak güne sınırlı artışla başladı.

Ekonomi uzmanları, ABD’nin ticaret politikalarındaki sert tutumunun küresel piyasalarda risk algısını güçlendirdiğini ve yatırımcıların güvenli liman arayışını artırdığını ifade ediyor.