Altın piyasalarına yönelik yaptığı yorumlar ile Türkiye’de büyük ilgi gören Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yeni değerlendirmelerinde enflasyon ve 2025 asgari ücret zammına değindi.

10 Aralık tarihinde asgari ücret tespit komisyonunun yapacağı ilk toplantı ile asgari ücret görüşmelerinin başlayacağı Türkiye’de asgari ücret zammının ne kadar olacağı büyük merak uyandırmış durumda. Pek çok farklı kesim asgari ücrete yönelik değerlendirmeler yaparken gündemde farklı oranlar yer almaya başladı. %20 ile %40 oranında artış yapılması beklenen asgari ücret için İslam Memiş tarafından yapılan yeni tahminler ise dikkat çekti.

İşte İslam Memiş’in 2025 Asgari Ücret Zammı Değerlendirmesi

İşçi ile işveren arasında ciddi bir görüş ayrılığının bulunduğuna dikkat çeken İslam Memiş, hükümetin işçi ve vatandaşı ezdirmeyeceğini işverenin ise yüksek maliyetten dolayı çok yüksek oranda zammı kabul etmeyeceğini söyledi. İşçi tarafında ise düşük kalan asgari ücret nedeniyle ciddi bir geçim sıkıntısı yaşanıyor.

3 farklı bölümde herkesin kendine göre farklı gerekçelerinin olduğunu belirten İslam Memiş, ortak noktanın bulunmasını oldukça zor olduğunu söyledi. Ortak yol bulunmasına imkan vermeyen uzman isim asgari ücretin açıklandıktan sonra bir kesimin bu durumdan memnun olmayacağını net bir şekilde dile getirdi. İslam Memiş’e göre asgari ücretteki zam oranı maksimum %25 olacak.

İslam Memiş konuyla ilgili “Hükümet ‘işçiyi ve vatandaşı ezdirmeyeceğiz’ taahhüdünde bulunuyor. İşveren yüksek maliyetten şikayetçi. İşçi de asgari ücret tarafından geçinememekten şikayetçi. Bu sürece baktığımız zaman da, orta yolunu bulmak biraz zor diye düşünüyorum. Kişisel öngörüm yüzde 24-25 bandında bir asgari ücret güncellemesinin olacağı yönünde.” dedi.