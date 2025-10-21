Salı, Ekim 21, 2025

2026 Asgari Ücret İçin Zam Senaryoları Netleşiyor: OVP Tahmini Öne Çıkıyor

2026 yılı asgari ücret zammına ilişkin görüşmeler öncesinde, yüzde 20 ile 40 arasında değişen artış senaryoları üzerinde duruluyor
Özge Tekeli
21 dakika önce
0 0
2026 yılı asgari ücret belirleme süreci yaklaşırken, artış oranlarına ilişkin senaryolar netleşmeye başladı. Aralık ayında başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri öncesinde, yüzde 20 ile 40 arasında değişen zam seçenekleri gündemde.

Hükûmetin Orta Vadeli Programı’nda (OVP) yer alan yüzde 28,5’lik yıl sonu enflasyon tahmini, yeni ücretin belirlenmesinde temel gösterge olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, bu oranla uyumlu bir artışın hem çalışanların alım gücünü koruyabileceğini hem de işveren maliyetlerini dengeleyebileceğini değerlendiriyor.

Masadaki olası artış senaryoları ise şöyle:

  • %20 artış: Net 26.584 TL

  • %25 artış: Net 27.630 TL

  • %28,5 artış (OVP senaryosu): Net 28.404 TL

  • %30 artış: Net 28.735 TL

  • %35 artış: Net 29.841 TL

  • %40 artış: Net 30.946 TL

Ekonomik göstergelerin yanı sıra büyüme oranı, işveren maliyetleri ve çalışan refahı da değerlendirme sürecinde dikkate alınacak. Uzmanlara göre mevcut koşullar göz önünde bulundurulduğunda yüzde 28,5 civarındaki artış oranı güçlü bir ihtimal olarak öne çıkıyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 üyeyle Aralık ayında toplanacak. Kararın yıl sonunda Cumhurbaşkanı onayıyla kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

