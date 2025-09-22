22 Eylül Güncel Dolar ve Euro Fiyatları

Haftanın ilk işlem gününde döviz piyasalarında hareketlilik devam ediyor. Dolar ve euro fiyatları hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. 22 Eylül 2025 itibarıyla Dolar/TL 41,36 alış ve 41,41 satış seviyelerinde işlem görürken, Euro/TL 48,71 seviyelerinden işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından geçen hafta alınan faiz kararları sonrası dolar endeksi, son üç buçuk yılın en düşük seviyesini görerek 96,2’ye kadar gerilemişti. Ancak endeks, dört işlem gününde artış kaydederek yüzde 0,1 yükselişle 97,7 seviyesine ulaştı.

Ekonomistler, ABD’deki enflasyon ve istihdam verilerinin döviz kurları üzerinde belirleyici olduğunu vurguluyor. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, Banka’nın faiz indirimi kararını desteklediğini ve bu yıl içinde iki faiz indirimi daha öngördüğünü açıklamıştı.