Araç sahibi olmak 2024’te oldukça zorlandı. Sıfır araç fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle ikinci el araç fiyatları da arttı. Çok yüksek donanım ve özellikler istemeyenler için masrafsız, ekonomik araç modelleri cazip durumda. Peki, 250 bin liraya alınabilecek en masrafsız otomobiller neler? İşte uzmanların üzerinde uzlaştığı o modeller…

İşte 250 Bin Liraya Alınabilecek En İyi Otomobiller

Kuş serisi otomobil fiyatlarının dahi 200 bin TL bandına çıkması, otomobil sektöründeki ekonomik durumu gözler önüne seriyor. İyi bir araç almak isteyenlerin en az 500-600 bin TL bandına çıkması gerekirken kısıtlı bütçeler için yaşlı araçların iyi olanlarını bulmak mümkün. 250 bin TL bandındaki bu araç modellerini tercih ederek siz de araç ihtiyacınızı giderebilirsiniz.

1. Mazda 323 (1992-1994)

Listenin ilk sırasında Mazda 323 yer alıyor. 1992 ile 1994 arasındaki modeller en iyi serilerden birsi olurken yedek parçalarının ucuz olması, yakım verimliliği, dayanıklılık aracı ön plana çıkarıyor.

2. Toyota Corolla (1990-1992)

İkinci sırada ise Toyota Corolla yer alıyor. Toyota’nın en popüler modellerinden olan Corolla’nın 1990 ile 1992 yılları arasındaki modelleri oldukça dayanıklı. Bakım maliyetlerinin düşük olduğu bu araçlarda dayanıklılık ve düşük tüketim mevcut.

3. Hyundai Accent (1997-2000)

Listenin son sırasında ise Hyundai Accent var. Türkiye’de yumurta kasa olarak tabir edilen bu modellerde 1997 ile 2000 yılı arasındaki üretimler tercih edilmeli. Düşük yakıt, kolay parça bulma noktasında avantajlı olan model bu nedenle öne çıkıyor.