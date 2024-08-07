Türkiye’de Temmuz ayı maaş zammı sonrasında ortaya çıkan zam farkları için ödemeler bugün gerçekleştirilecek. Konuyla ilgili yapılan resmi açıklamalarda düzenlemeden 3 milyon 703 bin 788 emeklinin yararlanacağı ve maaş farklarının alınmasıyla birlikte bundan sonraki süreçte düzenli aylık ödemelerin yapılacağı ifade edildi. Bu açıklamaların ardından kimin ne kadar maaş farkı alacağı merak edilmeye başlandı.

SSK ve Bağkur Emeklilerine Maaş Farkı Ödemesi

Maaş farkı ödemelerinden SSK ve Bağkur emeklileri yararlanacak. 3 milyon 703 bin 788 emekliye yapılacak ödemeler ile kök maaş ve düşük maaş sorunu yaşayan emeklilerin maaş fark ödemeleri ile sorunlar ortadan kaldırılmış olacak. Düzenleme öncesinde 1 milyon 142 bin emeklinin maaşı 10 bin TL altında kalmıştı. 12 bin 500 TL’ye çıkarılan en düşük emekli maaşı sonrasında ise bu sayı 3 milyonu aşmış oldu.

10.000 TL emekli maaşı alan vatandaşlar Ağustos ayı itibariyle direk 12.500 TL maaş almaya başlayacak. Kök maaşı 10 bin TL’nin altında olanlara ise 24,73 oranında zam sonrasında aradaki fark bu ay yatırılacak ve bu kişiler de 12.500 TL maaş alacak.

İşte kalem kalem eski maaşlara göre alınacak yeni maaşlar ve bugün yatırılan maaş farkları;