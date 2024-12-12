Türkiye’de yüksek faiz sürecinin devam etmesi, yatırımların mevduat hesaplarında değerlendirilmesini sağlıyor. Vatandaşlar kısa sürmesi beklenen yüksek faizden yararlanabilmek adına farklı yatırım araçları yerine mevduat hesaplarını değerlendiriyor.

İşte 40 bin TL’nin Aylık Getirisi

40 bin TL’nin 32 günlük getirisi yapılan son güncellemeler sonrasında belli oldu. %45 ile 50 arasında olan vadelerde 40.000 TL’si olan vatandaşın ay sonunda elde edeceği net kazanç 1452 TL oldu. Bu kapsamda 40.000 TL’si olan ve bu parasını bankaya yatıran bir vatandaşın ay sonunda elde edeceği toplam tutar 41.452 TL olarak kaydedildi.

En yüksek faiz oranlarını veren bankalar arasında ise Yapı Kredi Bankası gibi bankalar yer alıyor. 40 bin TL’lik ya da farklı miktarlarda yatırım yapacak kişiler için dikkat etmesi gereken oranlar şu şekilde;