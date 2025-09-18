Perşembe, Eylül 18, 2025

50 Kuruşun Basılmayacağı İddiaları Bakanlık Tarafından Yalanlandı

Artan üretim maliyetleri nedeniyle 50 kuruşun tedavülden kaldırılacağı iddialarına Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan açıklama geldi.
Özge Tekeli
10 saat önce
0 0
Türkiye’de artan üretim maliyetleri nedeniyle madeni paraların geleceği yeniden tartışma konusu oldu. Son günlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 50 kuruşluk madeni paraların basımını durduracağı iddia edilmişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı gündeme gelen bu haberleri yalanladı. Bakanlık, 50 kuruşluk madeni paraların üretiminin sürdüğünü belirterek, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Son yıllarda Türk Lirası’ndaki değer kaybı nedeniyle madeni paraların üretim maliyetlerinde ciddi artış yaşanıyor. Yapılan son hesaplamalarda 1 liralık madeni paranın üretim maliyetinin 3 liranın üzerine çıktığı belirtilmişti. Bu durum, özellikle düşük değerli madeni paraların basımıyla ilgili tartışmaları gündeme taşımıştı.

Geçtiğimiz yıl artan maliyetler gerekçesiyle 10 kuruş ve 25 kuruşluk paraların üretimi tamamen sonlandırılmıştı. Ancak bakanlık, 50 kuruş için benzer bir kararın alınmadığının altını çizdi.

