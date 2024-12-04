Türkiye’de ekonomik olarak ailelerin desteklenmesi adına aile destek ödemesi yapılmaya başlanmıştı. 2022 yılında başlatılan Aile Destek Programı’nda ihtiyaç sahibi ailelere 12 ay boyunca destek verilirken daha sonrasında bu süre bir yıl daha uzatılmıştı.

Normal şartlarda Haziran 2024 yılında sona erecek olan uygulama için 2024 yılının sonuna kadar bir uzatma daha yapıldı. Aile destek ödemesinin sürekli uzatılması sonrasında ise 2024 sonrasındaki süreç merak edilmeye başlandı. 2024 yılının sonuna gelinmesinin ardından sürecin nasıl devam edeceği merak ediliyor. Peki aile destek ödemesi uzatılacak mı son durum ne?

Aile Destek Ödemesi Uzatılacak mı?

Aile destek ödemesi için bugüne kadar yeni bir açıklama yapılmadı. 15 Aralık’a kadar vatandaşların hesaplarına yatırılacak olan son ödemeler ile birlikte aile destek ödeme programında süreç tamamlanmış olacak. Her ay 850 TL ile 1250 TL tutarları arasında değişen miktarlarda ödemelerin aktarıldığı ekonomik programda özellikle Türkiye’deki mevcut ekonomik durum nedeniyle sürenin uzatılması beklenmiyor.

Geçtiğimiz ay içinde yapılan açıklamalarda toplamda 5.6 milyar liralık bir ödemenin yapıldığı belirtilmişti. Her ay yüksek oranda bir yardımın yapılmasına neden olan aile destek programının bu nedenle 2024 sonu itibariyle sona erdirilmesi ve uzatılmaması bekleniyor.