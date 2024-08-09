Türkiye’de 2 yıl önce başlatılan ve 2 defa uzatılan aile destek ödemesi için son açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun talep nedeniyle aile destek ödemelerinin Aralık 2024’e kadar uzatıldığını açıklamıştı. Bu açıklama ile 5 ay daha ödeme alan hanelere ödeme yapılmasının önü açılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konudaki açıklaması şöyleydi;

2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz.

Bu karar sonrasında ise ödeme alanlar için en çok merak edilen ödeme miktarlarıydı. Zira Temmuz 2024 itibariyle zamlanan tüm ödemeler nedeniyle aile destek ödemesinin de artacağı düşünüldü. Peki aile destek ödemesi zam geldi mi 2024 Ağustos ödemeleri ne kadar?

Aile Destek Ödemesi Zam Yapıldı mı?

Aile destek ödemesi zammı yapılmadı. Aile destek ödemesi Ağustos 2024 itibariyle yapıldığı gibi zam beklentisi olanlar için beklentiler boşa çıktı. Aile Destek Programı’nın 2024 yılı sonuna kadar uzatılmış olsa da yapılacak ödemelerde herhangi bir artışa gidilmedi. 9 Ağustos(bugün) itibariyle hesaplara yatmaya başlayan ödemelerde gün sonuna kadar süreç tamamlanmış olacak. Hak sahibi vatandaşların hepsine ödemeler bugün yapılmış olacak. Zam yapılmadığı için de ödemeler önceki aylardaki gibi olacak.

Aile Destek Ödemeleri Kaç Para?

Aile içindeki gelir durumuna göre yapılan ödemelerde 2024 Ağustos itibariyle 1250 TL ile 850 TL arasında değişen aralıklarda ödendi. Aile içindeki gelir durumuna göre yapılacak ödemeler şöyle;