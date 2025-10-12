Akaryakıt Fiyatları Yenilendi: 12 Ekim Pazar Güncel Rakamlar

12 Ekim 2025 Pazar sabahı itibarıyla akaryakıt fiyatları yeniden güncellendi. Döviz kurlarındaki dalgalanma, küresel petrol piyasasındaki sert düşüş ve vergi düzenlemeleri, pompa fiyatlarında yeni değişikliklere yol açtı.

Son haftalarda varil fiyatı 67 dolar seviyelerinden 62,2 dolara kadar gerileyen Brent petrol, iç piyasada benzin ve motorin fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Buna karşın LPG’de geçtiğimiz günlerde gerçekleşen artış pompaların tabelalarına yansımış durumda.

Benzin ve Motorinde İndirim

Geçtiğimiz haftalarda motorine yapılan 2 lira 5 kuruşluk zammın ardından, bu kez araç sahiplerini sevindiren bir gelişme yaşandı. Yeni düzenlemeyle birlikte benzinin litre fiyatında 1 lira 24 kuruş, motorinde ise 1 lira 34 kuruşluk indirim yapıldı.

Güncel Akaryakıt Fiyatları (12 Ekim 2025)

İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 52,15 TL

Motorin: 53,23 TL

LPG: 27,71 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 51,98 TL

Motorin: 53,09 TL

LPG: 27,08 TL

Ankara

Benzin: 52,99 TL

Motorin: 54,25 TL

LPG: 27,60 TL

İzmir

Benzin: 53,32 TL

Motorin: 54,57 TL

LPG: 27,53 TL

Akaryakıt Fiyatları Neden Değişiyor?

Akaryakıt fiyatları, döviz kuru hareketleri, uluslararası petrol piyasasındaki dalgalanmalar ve vergi düzenlemeleri doğrultusunda sık sık revize ediliyor. Brent petrolün son haftalarda gösterdiği düşüş eğilimi, iç piyasada bir süredir beklenen indirimin önünü açtı.

Uzmanlar, küresel enerji piyasasındaki dalgalanmanın devam etmesi halinde önümüzdeki günlerde yeni fiyat değişimlerinin gündeme gelebileceğini belirtiyor.